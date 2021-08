Skogbrannene i Hellas er under kontroll

utenriks

Over 1 million mål med skog og jordbruksland har blitt rasert av skogbrann i løpet av de to siste ukene i Hellas.

Brannene har forårsaket den største økologiske krisen i landet på flere tiår, ifølge statsminister Kyriakos Mitsotakis. Han har beskrevet de 586 brannene som har rammet flere regioner i Hellas, som en «naturkatastrofe av eksepsjonelt omfang».

Fredag morgen opplyser en talsperson for brannvesenet at de fikk kontroll over alle brannene dagen før.

– Det er ingen stor aktiv front, bare spredte lommer, sier talspersonen.

Hetebølge

Regn og fallende temperaturer har hjulpet i brannslukningen denne uka. Men brannvesenet er på vakt for eventuell oppblussing blant annet på Evvia og i regionen Arcadia, ifølge talspersonen.

Til helgen er det meldt sterk vind, og mesteparten av den internasjonale brannstyrken som har hjulpet det greske brannvesenet, blir i Hellas inntil videre, opplyser myndighetene.

Skogbrannene har brutt ut under den verste hetebølgen i Hellas på flere tiår. Brannene er de verste som har rammet Hellas siden 2007, ifølge EUs organ for overvåking av skogbranner (Effis).

– Klimakrisen er her, og den forteller oss at alt må endres, sa statsminister Mitsotakis torsdag.

Han viste til at det også har vært eksepsjonelt store branner i Tyrkia, Italia og Algerie i sommer.

Mange boliger nedbrent

Greske myndigheter har vært raskt ute med å beordre evakueringer, og brannene har krevd tre liv. Bare i regionen rundt hovedstaden Aten er 150 boliger ødelagt av flammene den siste uka.

Ifølge nyhetsbyrået AFPs beregninger basert på Effis-tall ble 930.000 mål svidd av i Hellas mellom 29. juli og 11. august. Over halvparten av ødeleggelsene har skjedd på Evvia.

Gjennomsnittet for den samme perioden i årene fra 2008 til 2020 var 23.000 mål.