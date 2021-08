Taliban hevder å har inntatt Afghanistans nest største by Kandahar

utenriks

Kildene, som vil være anonyme fordi byens fall ennå ikke er erkjent av regjeringen, sier til nyhetsbyrået at Kandahar falt torsdag kveld, og at de lokale styresmaktene greide å rømme byen med sitt følge og unnslippe med fly fra flyplassen.

Kandahar, som er hovedstad i provinsen med samme navn, var tidligere Taliban-bevegelsens hovedsete.

Taliban hevder at de har tatt over byen, og en innbygger i byen forteller til AFP at regjeringsstyrkene ser ut til å ha trukket seg tilbake til et militæranlegg utenfor byen.

– Kandahar er fullstendig erobret, tvitrer en Taliban-talsmann.

Flere andre provinshovedsteder er beleiret og under angrep, blant dem Mazar-e-Sharif nord i landet.

Lynrask offensiv

Tidligere torsdag falt Herat, hovedstad i provinsen med samme navn og landets tredje største by, til Taliban. Dermed har gruppen fått kontroll over nesten hele Vest-Afghanistan, dagen etter at de gjorde ferdig erobringen av den nordøstlige delen av landet. Tolv hovedsteder er falt på bare en uke, tretten om Kandahar faktisk er inntatt.

Tidligere torsdag bekreftet innenriksdepartementet at Ghazni, som ligger strategisk til ved hovedveien mellom Kabul og Kandahar, 15 mil sør for Kabul, var falt. Og senere ble det meldt at Qale-e Naw, hovedstad i Badghis-provinsen i nordvest, er falt.

Erobringen av Ghazni regnes som en av de viktigste i offensiven til Taliban, som startet da USA og Nato innledet tilbaketrekningen i mai.

Den siste vurderingen fra amerikansk etterretning er at Kabul kan havne under press fra opprørerne innen 30 dager. Dersom dagens utvikling fortsetter, kan Taliban ha full kontroll over Afghanistan innen få måneder, mener amerikanerne.

Sender soldater for å bistå evakuering

USA har besluttet å sende 3.000 soldater til Kabul for å bistå evakueringen av ambassaden der, og AP får opplyst at Canada vil sende spesialstyrker for å hjelpe til med evakueringen av landets ambassade.

Storbritannia vil sende rundt 600 soldater for å hjelpe britiske statsborgere med å forlate Afghanistan, og i Danmark har tvangsutsendelser av 45 afghanske asylsøkere blitt stanset inntil videre.

Ifølge en afghansk regjeringskilde har president Ashraf Ghani nå invitert Taliban til å bli med en samlingsregjering, melder flere medier.

Det er uklart hva som er nytt i tilbudet, da maktdeling i bytte mot våpenhvile har vært tema for fredssamtalene i Doha siden september i fjor.

Trues med isolasjon

EU og verdenssamfunnet truet torsdag Taliban med diplomatisk isolasjon om de tar makten i Afghanistan med vold, slik de nå ligger an til med sin lynoffensiv.

Utsendinger fra USA, Kina og Russland samt flere andre land som er samlet i Qatar til forhandlinger om Afghanistan, sier de ikke vil anerkjenne en afghansk regjering som dannes på basis av maktbruk.

De oppfordrer Taliban til snarest å stanse angrepene på provinshovedstedene, og de ber partene om å trappe opp den pågående fredsprosessen.

– Hvis de tar makten med vold og oppretter et islamsk emirat, vil Taliban stå overfor manglende anerkjennelse, isolasjon, mangel på internasjonal støtte og utsikter til fortsatt konflikt og langvarig mangel på stabilitet, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell.