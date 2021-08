Enda strengere smitteverntiltak i Sydney

utenriks

De fleste smittetilfellene er i Sydney, som har over 5 millioner innbyggere.

Så langt i pandemien har Australia i stor grad klart å begrense smittespredning med strenge tiltak. Men situasjonen er blitt vanskeligere som følge av deltavarianten.

– Dette er den mest urovekkende dagen vi har opplevd til nå i pandemien, sa delstatsminister Gladys Berejiklian lørdag.

Sydney har vært nedstengt i snart to måneder, men nå blir reglene strengere. Det blir større bøter for dem som bryter regler eller lyver til smittesporere. Soldater skal bidra til å sikre at folk holder seg hjemme.

(©NTB)