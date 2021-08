Flom i Japan: 1,4 millioner bedt om å evakuere

utenriks

Myndighetene i Hiroshima og den nordlige delen av øya Kyushu har sendt ut oppfordringer om å evakuere. Det er imidlertid ikke snakk om en direkte ordrer.

TV-bilder viser redningsmannskaper som tauer flomofre i en livbåt gjennom oversvømte gater i byen Kurume. Så langt er det meldt om én omkommet og to savnede etter at to boliger ble tatt av et skred i Unzen.

Meteorologer melder om nye nedbørsrekorder, og også de neste dagene ventes det kraftig regn.

Klimaendringene har økt risikoen for kraftig regn både i Japan og mange andre deler av verden, ifølge forskere. I forrige måned mistet minst 23 mennesker livet i jordskred etter kraftig regnvær i den japanske byen Atami.

