Nye protester mot koronatiltak i Frankrike

utenriks

Myndighetene ventet at rundt 250.000 mennesker ville delta lørdag i demonstrasjonene mot tiltakene som er innført for å beskytte befolkningen mot viruset og få bukt med pandemien.

Mange er særlig sinte på at helsepersonell må være vaksinert, og for at folk må vise vaksinepass for å slippe inn på restauranter og kino og reise med tog og fly. Noen steder må man også vise attest for å slippe inn på kjøpesentre.

Vaksinepasset viser at man er vaksinert, har hatt covid-19 eller har testet negativt nylig. I tiden som kommer, vil koronatester ikke lenger være gratis, et tiltak motstanderne kaller et fordekt vaksinasjonspåbud.

I Aix-en-Provence ropte demonstrantene «Liberté» (frihet), i Lyon holdt en mann opp en plakat med teksten «Redd våre barn fra Pfizer», og i Paris vaiet franske flagg og regnbueflagg over de mange demonstrantene.

Protestene tiltrekker seg et mangfold av grupperinger, blant dem høyreekstremister, konspirasjonsteoretikere, anarkister og gule vester-bevegelsen som startet som en protest mot stigende bensinpriser.

(©NTB)