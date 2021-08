utenriks

Opprørerne angrep byen fra flere kanter lørdag morgen, ifølge Munir Ahmad Farhad, talsmann for guvernøren i provinsen Balkh.

Så langt er det ikke kommet opplysninger om drepte og sårede.

Mazar-e-Sharif er en svært viktig by i den nordlige delen av landet. Norske styrker var tidligere stasjonert her.

Afghanistans president Ashraf Ghani fløy til Mazar-e-Sharif for noen dager siden for å vise støtte til regjeringsstyrkene og sikre at lokale militsgrupper deltok i kampen mot Taliban.

(©NTB)