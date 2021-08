Afghanske kilder: Taliban angriper Kabul

utenriks

Nyhetsbyråene AP og Reuters har snakket med kilder som bekrefter opplysningene.

Taliban trenger inn i byen fra alle kanter, opplyser Afghanistans innenriksdepartement, ifølge Reuters.

Så langt har det ikke vært kamper, opplyser tre afghanske tjenestemenn til AP. Kildene ønsker ikke å bli navngitt. Talibans styrker befinner seg angivelig i distriktene Kalakan, Qarabagh og Paghman.

– Får forlate byen

Foreløpig skal ikke Taliban ha erklært at de er i Kabul. Ansatte ved regjeringskontorer i Kabul ble søndag plutselig sendt hjem, samtidig som helikoptre fløy fram og tilbake over byen.

En Taliban-leder i Doha hevder at islamistbevegelsens medlemmer er blitt bedt om ikke å utøve vold og å la alle som ønsker det, forlate byen.

Kvinner skal ha blitt oppfordret om å komme seg til beskyttede områder, melder Reuters.

Helikoptre i skytteltrafikk

Tidligere på dagen tok Taliban kontroll over Jalalabad – den siste store byen i landet som var i regjeringsstyrkenes hender.

Noen timer etter dette begynte helikoptre å gå i skytteltrafikk ved USAs ambassade i Kabul.

Samtidig kjørte pansrede SUV-er bort fra ambassadeområdet. Og nær taket på bygningen var det små skyer av røyk. Diplomatene forsøkte i all hast å brenne hemmelige dokumenter, ifølge kilder i det amerikanske forsvaret som AP snakket med.

Kuttet veiforbindelse

Da Taliban overtok Jalalabad, kuttet de også veiforbindelsen fra Kabul og østover til Pakistan.

En talsmann for Taliban hevdet litt senere at opprørerne ikke hadde bestemt seg for om de skulle angripe Kabul.

– En beslutning om Kabul vil bli tatt senere, sa talsmannen Zabihullah Mujahid til nyhetsbyrået DPA.

Han la til at Taliban ikke ønsker en «krigstilstand» i Kabul eller at folk kommer til skade.