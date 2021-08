Krav om at FBI griper inn mot falske vaksineattester

utenriks

Schumer uttalte seg søndag etter at Associated Press meldte at folk kjøper falske vaksineattester på internett, til stor bekymring for universiteter og skoler som krever at studentene er vaksinert mot koronaviruset.

Schumer ber tollvesenet, FBI og justisdepartementet samordne med helsemyndighetene for å slå ned på praksisen og la folk få vite at de kan komme i fengsel for dokumentfalsk.

Føderale agenter har allerede beslaglagt tusener av falske vaksineattester hittil i år. Tidligere denne uka ble flere titall vaksinekort som var på vei fra Kina til New Orleans, tatt i beslag.

