Taliban har tatt seg inn i presidentpalasset i Kabul, ifølge Reuters

Det er nyhetsbyrået Reuters som melder at Taliban selv har kunngjort at de har tatt kontroll over palasset. Regjeringen har ikke bekreftet opplysningen.

Samtidig er det meldt om skyting ved flyplassen der mange utlendinger venter på å få reise. Ambassaden ber amerikanske borgere gå i dekning.

Palasset ligger midt i hovedstaden som siden søndag morgen har vært omringet av Taliban-styrker.

Ghani har ifølge flere kilder reist til Tadsjikistan. Søndag morgen deltok han angivelig i forhandlinger med Taliban i palasset om en fredelig overgang.