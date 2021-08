Taliban klar til å erklære islamsk emirat

utenriks

Det er nyhetsbyrået Reuters som melder at Taliban selv har kunngjort at de har tatt kontroll over palasset. De sier de snart vil erklære at Afghanistan blir et islamsk emirat, slik det var sist Taliban styrte.

Regjeringen har ikke bekreftet at palasset er overgitt, men flere ledere, blant dem tidligere president Hamid Karzai har dannet et samordningsråd for å håndtere overføringen av myndighet til Taliban.

I rådet sitter også lederen for landets forsoningskomité, Abdullah Abdullah, og lederen for Hizb-e-Islami, Gulbuddin Hekmatyar.

Samtidig er det meldt om skyting ved flyplassen dit amerikanske militære fløy den amerikanske ambassadøren. Ambassaden ber amerikanske borgere gå i dekning, og sier at situasjonen skifter raskt.

Palasset ligger midt i landets hovedstad som siden søndag morgen har vært omringet av Taliban-styrker.

Sinte på Ghani

Ghani har ifølge flere kilder reist til Tadsjikistan. Søndag morgen deltok han angivelig i forhandlinger med Taliban i palasset om en fredelig overgang, men senere ble det meldt at han reiste sammen med to nære medarbeidere.

– Han forlot Afghanistan på et vanskelig tidspunkt. Gud vil holde ham ansvarlig for det, sa Abdullah.

I sin siste offentlige uttalelse sa Ghani at regjeringsstyrkene ville opprettholde ro og orden i hovedstaden.

Men kort tid etter meldte Taliban at de hadde gitt ordre til sine styrker om å ta seg inn i flere nabolag i byen for å hindre plyndring, siden det ikke lenger var politi og sikkerhetsstyrker i byen.

Senere ble det meldt om skyting, men ifølge Sky News' korrespondent i byen var det kjøpmenn som skjøt mot tyver. Sky News-reporteren melder at det verken er politi eller soldater å se.

Det ble også meldt at minst 40 mennesker ble skadd i kamper i utkanten av byen, og at mange av dem ble lagt inn på sykehus.

Panikk og usikkerhet

Kabul preges av panikk og usikkerhet, og butikkene er stengt mens helikoptre går i skytteltrafikk mellom USAs ambassade og flyplassen over dem.

Men Taliban forsøker å forsikre innbyggerne om at de er trygge, og at krigerne ikke vil gå inn i folks hjem eller forstyrre deres forretninger. De lover også amnesti til alle som har jobbet for staten og utenlandske styrker.

Men folk føler seg ikke beroliget. Det har vært mange rapporter om hevndrap og brutale tiltak i andre områder som Taliban har erobret de siste dagene, og de frykter at Taliban gjeninnfører et styre der kvinner mister alle sine rettigheter.

Mange rømmer

Mange velger å rømme. De stiller seg i kø for å ta ut pengene sin i byens minibanker, og det går en stri strøm av folk til flyplassen som er den eneste veien ut av landet etter at alle grenseoverganger er overtatt av Taliban.

Søndag falt provinshovedstaden Jalalabad på hovedveien til Pakistan, og samme dag overga regjeringsstyrkene den enorme flybasen Bagram til Taliban.

Hundrevis av afghanere, flere av dem ministre, er stimlet sammen i en terminal i desperat håp om å komme med et fly ut av landet.

I Kabul sitter de fattigste som har rømt fra Taliban i andre byer i landet, i byens parker.

Samles på flyplassen

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tvitret søndag at Nato jobber med å bidra til at flyplassen holdes åpen.

USA og en rekke andre land jobber for fullt på flyplassen med å evakuere sine tusener av diplomater, andre egne statsborgere og afghanere som har jobbet for dem.

Søndag meldes det at alle kommersielle flygninger er kansellert, og at bare militære fly får bruke flyplassen.

Evakuering

USAs president Joe Biden har sendt 5.000 amerikanske militære for å hjelpe til med evakueringen, blant annet av den enorme ambassaden. Den har nå flyttet all virksomhet til flyplassen.

Tyskland har sendt flere militære transportfly som skal frakte tyske diplomater og andre til en sentralasiatisk land der de blir fløyet videre med charterfly, og Frankrike, Italia og Nederland er blant landene som har flyttet sine diplomater til flyplassen.

Også Norge, Danmark og Sverige har tømt ambassaden og flyttet diplomatene til flyplassen.