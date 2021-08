Bidens fremste sikkerhetsrådgiver legger skylden på Afghanistans regjeringshær

utenriks

Taliban har gjenerobret Afghanistan raskere enn noen hadde forestilt seg. Men president Joe Biden fastholder sin beslutning, ifølge Sullivan.

Han viser til at USA har brukt milliarder av dollar på investeringer og opplæring av afghanske soldater, og at det var på tide at de selv tok ansvaret for kampene.

– Men vi kunne ikke gi dem viljen, og til slutt bestemte de seg for at de ikke ville kjempe for Kabul, sier Sullivan i et intervju med ABC og NBCs morgensendinger mandag

Ifølge Sullivan ville det verst tenkelige scenarioet for USA ha vært å sende tusenvis av soldater for å kjempe i en borgerkrig, samtidig som den afghanske hæren ikke var villig til å kjempe for seg selv.

Han mener det er «hjerteskjærende» å se hva som skjer i Kabul, og understreker at Biden kun hadde dårlige alternativer å velge mellom.

