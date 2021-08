utenriks

Blant de døde er personer som klamret seg til et amerikansk militærfly mens det tok av. En stor folkemengde løp ut på flyplassområdet mandag i et forsøk på å komme seg ut av landet etter at Taliban har tatt makten.

Hendelsen der flere forsøkte å klamre seg til transportflyet, ble fanget opp på film. Det er også opptak som viser folk som faller fra flyet mens det klatrer på himmelen over Kabul.

