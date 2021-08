Ni nordmenn evakuert fra feltsykehuset i Kabul – Forsvaret sender Hercules-fly

utenriks

Samtidig bekrefter Forsvaret overfor NTB at et Hercules-fly som tok av fra Gardermoen i 12-tida mandag, skal sendes mot Afghanistan. Flyet sendes ikke til Kabul, men til et land i området der Norge har tilstedeværelse.

Alle norske ansatte på ambassaden er allerede evakuert, bekrefter forsvarssjef Eirik Kristoffersen overfor VG.

– I forbindelse med evakuering av ansatte i Utenriksdepartementet valgte vi å trekke ut ni av de 36 norske som har hatt ansvaret for driften av feltsykehuset. Nå er det 27 nordmenn igjen, som sammen med amerikanerne driver sykehuset, sier han.

Fly på vei

Til TV 2 sier forsvarssjefen at et Hercules-fly er plassert nærmere Afghanistan for å kunne evakuere lokalt ansatte som har jobbet for de norske styrkene dersom det blir nødvendig.

Han legger til at det jobbes med flere muligheter, og at de også har et chartret fly, et militært C-17, som de kan benytte seg av gjennom internasjonalt samarbeid.

Han sier videre at norske styrker nå løser to oppdrag i Kabul: De bidrar til evakueringen og opprettholder sikkerheten på et militærsykehus.

– Nå er det kun essensielt personell igjen på sykehuset. 27 personer er igjen, ni er trukket ut. De som er trukket ut, er norske statsborgere. Vi jobber med å få ut de lokalt ansatte, sier Kristoffersen.

Uoversiktlig situasjon

Han ønsker ikke å opplyse hvor mange som gjenstår, når også lokalansatte fra den norske ambassaden, og deres nærmeste familie, skal fraktes ut av landet. Han bekrefter imidlertid at alle vil kunne få plass i et Hercules-fly, som har 98 seter.

Forsvarssjefen sier han er usikker på fremtiden og hvorvidt Taliban vil tillate at det står et norsk feltsykehus på flyplassen. Til VG sier Kristoffersen at det må komme en grundig vurdering av Talibans raske maktovertakelse gjennom helgen.

– Det blir et spørsmål i ettertid om situasjonsforståelsen var god nok, hvor sterkt Taliban sto og hvor lite vilje og dårlig lederskap på høyt nivå det var hos de afghanske sikkerhetsstyrkene. Når viljen ikke var til stede og lederskapet ble borte, kollapset dette raskt, sier forsvarssjefen.

Situasjonen i Kabul og ved flyplassen er kaotisk. Tusener har samlet seg på Kabuls flyplass i et kaotisk forsøk på å forlate Afghanistan, og flere døde da de forsøkte å klamre seg til et militærfly som tok av.

Mandag kveld meldte Pentagon at alle sivile og militære flygninger er stanset.

