Pentagon: Alle sivile og militære flygninger stanset fra flyplassen i Kabul

Øyenvitner på stedet forteller om en svært kaotisk situasjonen på flyplassen i den afghanske hovedstaden. Det var også tidligere i dag stans i trafikken, men amerikanske militærkilder har senere opplyst til CNN at trafikken er i gang igjen.

Like før klokka 18 norsk tid opplyser imidlertid det amerikanske forsvarsdepartementet til AFP at all sivil og militær trafikk er stanset. Årsaken er at det er mengder av sivile på rullebanen.

AP melder også at enda flere soldater hentes inn for å sørge for sikkerheten, og at det nå skal settes inn ytterligere en bataljon.