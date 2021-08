Dødstallet etter jordskjelvet i Haiti stiger til 1.941

utenriks

Over 60.000 hus er lagt i grus og ytterligere 76.000 er skadd. Mange av de ødelagte og skadde byggene er offentlige bygg som skoler og kirker, ifølge Haitis sivilforsvar.

Haiti, som fra før sliter med en lang rekke kriser, ble rammet av et voldsomt jordskjelv med en styrke på 7,2 lørdag morgen.

Tropisk storm fulgte jordskjelvet

Bare tre dager senere, mens letingen etter overlevende pågikk for fullt, kom en tropisk storm og avbrøt redningsarbeidet med øsende regnvær.

Meteorologene sa at stormen Grace kunne dumpe opp til 38 centimeter regn over Haiti før den forflytter seg videre. Det er også fare for flom og jordskred.

I hardt rammede byer som Les Cayes og Jeremie trakk frivillige stadig nye lik ut av ruinene, mens lukten av død hang over dem.

En tre år gammel jente lå død under et laken rett på gata utenfor et tre etasjer høyt hus som hadde kollapset som pannekaker. Naboene sa de kjente henne, og at foreldrene lå på sykehus mens alle tre barna var døde.

Vrede mot myndighetene

Stansen i redningsarbeidet bidro til å øke folks utålmodighet og vrede mot myndighetene for sen eller manglende hjelp.

Mange sitter i delvis ødelagte hjem, uten tak, i regnet, og klager over at ingen har sendt presenninger til å dekke husene, og i et tilfluktsrom i Les Cayes rakk vannet folk til knes.

Haiti strever fra før med en koronapandemi ute av kontroll, omfattende gjengkriminalitet og en ny politisk krise etter drapet på presidenten i juli.

Landet, som er det fattigste på den vestlige halvkule, sliter også ennå etter det voldsomme jordskjelvet i 2010 som la Port-au-Prince delvis i grus og kostet 200.000 mennesker livet.

