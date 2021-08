EMA vurderer behovet for en tredje vaksinedose

utenriks

Nyhetsbyrået AP har fått opplyst av kilder i de amerikanske helsemyndighetene at det snart kan komme en anbefaling for alle om å ta en tredje dose koronavaksine. Den skal tas åtte måneder etter den andre dosen.

USAs legemiddeltilsyn FDA anbefalte nylig personer med svekket immunforsvar å ta en tredje vaksinedose.

EMA sier de er i kontakt med vaksineprodusentene for å koordinere innhenting av dataene de trenger for å vurdere saken. De sier også at de har merket seg at en rekke europeiske land vurderer oppfølgingsdoser til allerede vaksinerte innbyggere.

– På dette tidspunktet har EMA ennå ikke besluttet om og når en oppfølgingsdose vaksine mot covid-19 er nødvendig, skriver byrået.

Enkelte land, blant dem Israel og Frankrike, har nylig begynt å gi dose nummer tre til personer som allerede kan ha mistet immuniteten.

Verdens helseorganisasjon har på sin side oppfordret rike land til å vente med å gi tredjedoser slik at uvaksinerte kan få de nødvendige førstedosene.

(©NTB)