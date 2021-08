Tårevått spørsmål til Stoltenberg fra afghansk journalist

utenriks

Sadid stilte med et banner i bakgrunnen der det står «Afghan Lives Matter» mens hun stilte et langt spørsmål om grunnen for Natos avgjørelse om å trekke seg ut i Afghanistan.

Journalisten var svært opprørt mens hun spurte om framtiden for kvinner i Afghanistan. Hun avsluttet med å trygle Stoltenberg om ikke å anerkjenne Taliban-regjeringen som nå har makten i landet.

Stoltenberg innrømmer at det var en svært vanskelig avgjørelse for Nato å trekke seg ut av Afghanistan og kalte det en tragedie, men sa også at Afghanistans nye ledere vil holdes til ansvar for kvinners og andres rettigheter.

– Flere generasjoner menn og kvinner, særlig kvinner, i Afghanistan har fått utdannelse og tar del i politiske prosesser, og det vil ikke være lett for de nye lederne å utslette disse framskrittene, sa generalsekretæren.

Også Teri Schultz fra amerikanske NPR var tydelig berørt da hun stilte sitt spørsmål om afghanske journalister, særlig kvinner.

– De gjemmer seg i husene sine. En utdannelse kommer ikke til å hjelpe dem nå, sa Schultz, før hun spurte hva Stoltenberg kan gjøre for å avhjelpe deres situasjon.

Stoltenberg svarte blant annet at Nato vil bistå med å holde flyplassen i Kabul åpen slik at folk kan komme seg ut.

