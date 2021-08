Taliban slår an en forsonende tone

utenriks

Mujahid har i flere år vært en figur som har gitt uttalelser på vegne av bevegelsen, uten å ha hatt noen høy profil.

Nå sto han fram for pressen, to dager etter at Taliban inntok Kabul, med et forsonlig budskap til alle som er bekymret.

Han gikk tydelig inn for å overbevise verden om at Taliban har forandret seg fra gruppen som styrte på brutalt vis i Afghanistan på 1990-tallet.

Han lovet at Taliban skal respektere kvinners rettigheter, og at kvinner både skal få studere og jobbe, men han slo likevel fast at det vil skje i henhold til islamske normer.

Han sa videre at de ønsker uavhengige medier, men understreket at «journalister ikke bør arbeide mot nasjonale verdier».

– Ikke ute etter hevn

Og han lovte at Taliban skal sikre Afghanistan, men ikke er ute etter hevn mot dem som arbeidet for det forrige regimet eller andre land og utenlandske militære. Alle får amnesti. Blant annet ble tolkene som har jobbet for internasjonale styrker konkret nevnt, ifølge Al Jazeeras oversettelse.

– Vi vil sikre at Afghanistan ikke lenger skal være en slagmark. Vi tilgir alle som har kjempet mot oss, fiendskapen har tatt slutt. Vi ønsker ikke noen ytre eller interne fiender, sier han, ifølge BBC.

– Ingen skal komme og banke på folks dører for å spørre hvem de arbeidet for, sa han og la til at Taliban ikke ønsker at ungdommen forlater landet.

Likevel er det meldt fra andre byer at Taliban har lister og oppsøker dem som arbeidet for det avgåtte styret.

En kvinnelig journalist sier hun ligger i skjul hos slektninger og ikke tør gå hjem eller på jobb etter at hun hadde hørt rykter om at Taliban lette etter journalister. Hun har ingen tro på at Taliban har endret seg.

Danner regjering

Mujahid opplyste også at Taliban er i gang med å danne en ny regjering, og at de er i ferd med å bestemme nye lover.

– En ting sier jeg: Vi arbeider seriøst med å sette sammen regjeringen. Den vil presenteres når den er klar, sa han og viste også til at Taliban har kontroll over alle landets grenser.

Han lovet også at Afghanistan ikke vil tillate at noen som oppholder seg i landet, retter angrep mot andre land.

– Afghanistans territorium skal ikke brukes mot noen. Det kan vi forsikre verdenssamfunnet om sa han.

Dette var en betingelse i avtalen som Taliban inngikk med Trump-administrasjonen i fjor som la grunnlaget for USAs tilbaketrekning.

Han fortalte også at Talibans plan var å omringe Kabul, men ikke gå inn i byen, slik at en overgangsprosess kunne gå sin gang.

– Men dessverre var den forrige regjeringen så inkompetent, sikkerhetsstyrkene gjorde ingenting. Så vi måtte gjøre noe. Vi ønsket ikke kaos i Kabul, sa han.

Mange skeptiske

Mange afghanere frykter at Taliban på nytt skal innføre samme brutale styre som det som ble styrtet for 20 år siden.

Eldre generasjoner husker godt Talibans ultrakonservative styre, som inkluderte steining av kvinner som ble anklaget for å være utro, og amputasjon av hender som straff for tyveri.

Folk flest holder seg innendørs mens væpnede Taliban-krigere patruljerer i nesten folketomme gater i Kabul. Folk frykter for sin sikkerhet etter at Taliban slapp alle fangene ut av fengslene.

Særlig kvinner har uttrykt frykt for at to tiår med utvidede rettigheter ikke skal overleve et nytt Taliban-styre.

