Ghani sier det ville blitt en katastrofe hvis han ble i Afghanistan

– Hvis jeg hadde blitt i Afghanistan, ville folk ha blitt hengt, og det hadde blitt en forferdelig katastrofe i historien vår, sa Ghani i en videotale fra De forente arabiske emirater, ifølge CNN.

Etter at presidenten hadde forlatt landet, sa han at han gjorde det for å unngå blodytelse, noe han gjentok onsdag.

– Jeg ville ikke ha blodsutgytelse i Kabul slik det har vært i Syria og Jemen. Derfor bestemte jeg meg for å dra, for å forlate Kabul, sa Ghani.

Han sier han er i samtaler om å returnere til Afghanistan.

Ghani oppholder seg i Emiratene sammen med sin familie av «humanitære årsaker», opplyste landets utenriksdepartement i en melding sendt ut av det statlige nyhetsbyrået WAM tidligere onsdag. Det fremkommer ikke hvor i landet Ghani befinner seg.

Støtter forhandlinger

Før onsdagens melding fra Emiratene, ble det spekulert i om 72-åringen hadde flyktet til Oman, Tadsjikistan eller Usbekistan. Noen antydet også at han kunne ha reist til Libanon, der hans kone opprinnelig er fra.

Benektet påstander

Ghani benektet også i talen påstander fra den afghanske ambassadøren i Tadsjikistan om at han hadde med seg et enormt pengebeløp ut av Afghanistan.

Presidenten har fått skarp kritikk, blant annet fra Afghanistans sentralbanksjef, for å ha forlatt landet da Taliban inntok Kabul. Fram til onsdagens melding fra Emiratene har det ikke vært kjent hvilket land Ghani flyktet til.

– Jeg er ikke redd for en ærefull død, og det var ikke akseptabelt for meg å vanære Afghanistan, men jeg måtte. Jeg ble tatt ut av Afghanistan for å unngå blodytelse og ødeleggelse av Afghanistan, sa han.

(©NTB)