Ny synagoge åpner i Potsdam – den første siden andre verdenskrig

utenriks

Synagogen, som åpnet dørene onsdag, er del av et jødisk studiesenter ved universitetet i byen.

Presidenten for det jødiske rådet i Tyskland, Josef Schuster, og presidenten for European Union of Progressive Judaism, Sonja Guentner, brakte torarullene inn i synagogen.

Potsdams tidligere synagoge ble ødelagt i 1938.

Under åpningen uttrykte Tysklands president Frank-Walter Steinmeier bekymring for hat mot jøder i Tyskland.

– Det gjør meg sint at antisemittisme, antisemittisk hat og tilskyndelse til hat igjen viser seg åpent i Tyskland, av alle steder, og har gjort det i årevis, sa han.

