12-åringer vaksineres i New Zealand

Landets regjering kunngjorde endringen torsdag, dagen etter at myndighetene innførte en nasjonal nedstenging på minst tre dager, samt sju dager i Auckland og Coromandel, for å slå ned et utbrudd av deltavarianten.

Det er det første virusutbruddet i landet på seks måneder.

Torsdag ble det registrert elleve nye smittede. Totalt har myndighetene påvist 21 smittede i det nye utbruddet, opplyste statsminister Jacinda Ardern. Hun sa at utbruddet knyttes til en passasjer som kom tilbake til landet fra Sydney i Australia tidligere denne måneden.

Kun vaksinen fra Pfizer blir brukt i New Zealand.

