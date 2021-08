Desperate afghanere fanget i ingenmannsland ved flyplassen i Kabul

utenriks

Ifølge ubekreftede meldinger i sosiale medier er flere mennesker drept mens amerikanske styrker og Taliban kjemper for å kontrollere den desperate menneskemengden.

– Jeg reiste til flyplassen med barna og familien. Taliban og amerikanere skyter. Likevel fortsatte folk å bevege seg fremover for å komme inn, fordi de vet at en skjebne verre enn døden venter dem utenfor flyplassen, sier en mann som inntil nylig jobbet for en utenlandsk organisasjon.

Inne i den afghanske hovedstaden strømmer folk til flere lands ambassader etter at det gikk rykter om at det er mulig å få visum på stedet eller fritt leide til flyplassen.

– Jeg fikk vite at hvis jeg fikk navn, telefonnummer og personlige detaljer skrevet ned og levert til den franske ambassaden, så ville de ta meg med, sier en mann.

Fullt kaos fulgt av en viss orden

Det har vært kaotiske scener ved flyplassen siden Taliban rykket inn i hovedstaden i helgen. Bilder og videoer viser folk som desperat forsøker å flykte landet. Noen har til og med forsøkt å klamre seg til militære transportfly mens de er på vei ned rullebanen.

Selv om en viss orden er gjenopprettet, står flere tusen fast i ingenmannsland mellom Taliban og de amerikanske sperringene. De klamrer seg til håpet om at de skal slippes inn på flyplassen og ut av landet. Mange har visum til andre land og sier de er blitt lovet evakuering, men de kommer altså ikke inn.

– Jeg snakket med en venn som er der med et brev fra spanske myndigheter om at han kan reise ut med spanske statsborgere, men da han prøvde å gå til flyet, truet de med å skyte ham. Spanjolene sier han er trygg dersom han kommer seg inn, men han slipper ikke inn, forteller en mann til nyhetsbyrået AFP.

Taliban-eskorte

Taliban har stilt opp med eskorte for noen ambassader, som henter ut både egen borgere og afghanere, og som slippes inn av amerikanerne. Turen ut til flyplassen er bare noen få kilometer, men kan ta flere timer med hjerteskjærende inntrykk.

– Det var folk som ble banket opp utenfor bussvinduene mens de prøvde å komme seg inn. Taliban-folkene som var med oss, skjøt i luften for å jage dem bort, forteller en kvinne som kom til flyplassen onsdag.

Forventer at folk får reise

Amerikanerne sier torsdag at Taliban har gått tilbake på løfter om å la afghanere som jobbet for USA, komme til flyplassen.

– Vi har fått meldinger om at Taliban holder igjen afghanere som ønsker å ta seg til flyplassen og forlate landet. Vi forventer at alle amerikanske borgere, tredjelands borgere og alle afghanere som ønsker å reise, får gjøre det i trygghet og uten å bli trakassert, sier USAs viseutenriksminister Wendy Sherman.

(©NTB)