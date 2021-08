Store mengder amerikanske våpen i Talibans hender

utenriks

Bildene fra Afghanistan setter myndighetene i Washington i forlegenhet etter Talibans lynraske suksess i Afghanistan.

I løpet av to tiår er enorme mengder amerikansk utstyr brakt til landet. Bilder i sosiale medier viser Taliban-krigere med automatgevær av typen M4 og M16 og skarpskyttergevær av typen M24. De kjører amerikanske Humvee-biler, og en video viser en gruppe utrustet med det som ser ut til å være uniformsklær av amerikansk type.

Bildene gir også ammunisjon til president Joe Bidens politiske motstandere, som kritiserer ham kraftig for håndteringen av den amerikanske tilbaketrekkingen etter 20 års krig.

Mesteparten av utstyret som Taliban har fått tak i, kommer fra afghanske styrker. Til tross for to tiår med trening og støtte verdt flere titall milliarder dollar fra USA, overlot de kontrollen over Kabul til Taliban uten kamp.

