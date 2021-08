Skandalerammet parti tilbake ved makten i Malaysia

utenriks

Ismail Sabri Yaakob har fått støtte fra et flertall i landets nasjonalforsamling og er dermed utpekt av kongen som ny statsminister.

Han representerer United Malays National Organisation (UMNO), som har stått sentralt i en koalisjon som ledet landet i seks tiår fram til partiet mistet makten i 2018. Årsaken til at det da ble slutt, var skandalen rundt det statlige utviklingsfondet 1MDB.

Malaysias tidligere statsminister Najib Razak, som i nesten et tiår også var leder for UMNO, er dømt for å ha tappet fondet for store summer. Sommeren 2020 ble han dømt til tolv års fengsel for korrupsjon.

UMNO hadde allerede fått plass som partner i den forrige regjeringen, men utpekingen av Ismail Sabri Yaakob betyr at partiet igjen har statsministeren, uten at det er holdt nytt valg.

