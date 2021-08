Taliban-ledere diskuterer regjeringsdannelse

utenriks

– Han er i Kabul for å møte jihadistledere og politikere for å danne en inkluderende regjering, sier en høytstående Taliban-kilde.

Baradar var på midten av 1990-tallet en av grunnleggerne av Taliban. Han ble pågrepet i Pakistan i 2010 og holdt fengslet helt til USA i 2018 presset pakistanske myndigheter til å løslate ham.

Etter løslatelsen ble han utnevnt til leder av opprørernes politiske kontor i Doha og var sentral da avtalen om amerikansk tilbaketrekning fra Afghanistan ble inngått med president Donald Trumps administrasjon.

Tirsdag returnerte Baradar fra Qatar til Kandahar, Talibans gamle hovedsete, der han ble mottatt som en helt.

Terror-ettersøkt

Flere andre sentrale Taliban-ledere er også på plass i Kabul, blant dem Khalil Haqqani som USA har utlovet 45 millioner kroner i dusør for.

Haqqani møtte tidligere i uka lederen for det afghanske fredsrådet, Abdullah Abdullah, og etter møtet ble det opplyst at det såkalte Haqqani-nettverket innen Taliban ville få ansvaret for sikkerheten i den afghanske hovedstaden.

Haqqani møtte også den beryktede krigsherren Gulbuddin Hekmatyar, tidligere en bitter rival, som også vil ha et ord med i laget når landets nye regjering skal dannes.

Angrepet mot Serena Hotel

Khalil Haqqanis samarbeidet på begynnelsen av 2000-tallet ifølge FBI med al-Qaida. Han er onkel til Sirajuddin Haqqani, som også står på USAs terrorliste. Han er etterlyst for angrepet mot Serena Hotel i Kabul i 2008, der den norske journalister Carsten Thomassen var blant de seks som ble drept.

Sirajuddin Haqqani skjuler seg angivelig i Pakistan, men en annen leder av det såkalte Haqqani-nettverket, Anas Haqqani, har også dukket opp i Kabul de siste dagene. Han har også hatt samtaler med Abdullah Abdullah, samt tidligere president Hamid Karzai.

Ny regjering

Taliban har lovet å presentere en ny og inkluderende regjering innen få uker.

– Juridiske, religiøse og utenrikspolitiske eksperter i Taliban sikter mot å presentere regjeringsplaner innen noen få uker, sier en talsmann til Reuters.

Opprørerne lover også å etterforske anklager om hevnangrep og overgrep begått av egne medlemmer, og å stille de skyldige til ansvar.

Taliban har også lovet amnesti til medlemmer av de afghanske sikkerhetsstyrkene og den tidligere administrasjonen og sier at de er åpne for å samarbeide med omverdenen.

