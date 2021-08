15-åring varetektsfengslet for drapsforsøk på lærer i Sverige

utenriks

Lunds tingsrett ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om fengsling med restriksjoner søndag, melder Sydsvenskan.

– Han varetektsfengsles slik at han ikke kan unndra bevis eller på andre måter vanskeliggjøre etterforskningen eller fortsette sin kriminelle virksomhet, sier aktor Pernilla Nilsson.

Det var torsdag at 15-åringen knivstakk en lærer på Källebergsskolan i Eslöv, der han selv er elev. Han ble raskt pågrepet av politiet, og ifølge guttens forsvarer Leif Persson er det ingen tvil om at han sto bak.

Gutten erkjenner seg skyldig i grov mishandling, men nekter straffskyld for drapsforsøk.

– Han oppgir at det har skjedd under en psykotisk tilstand som ikke kan forklares, sa Persson i fengslingsmøtet der han og klienten deltok via video.

Men gutten prøvde ikke å drepe læreren, sier han.

– Det hadde han i så fall kunnet gjort, men han har ikke hatt det som hensikt, sier Persson til TT.

Vitner har opplyst til Skånska Dagbladet at gjerningsmannen hadde på seg en skjelettmaske, hjelm og det som så ut som en skuddsikker vest, og at han bar en lang kniv.

Ifølge avdelingssjef Ulrika Narling for grunnskolene i Eslöv, har læreren som ble knivstukket, det etter forholdene bra.

Undervisningen ved skolen starter opp igjen mandag, men med sosialarbeidere og psykologer til stede.

