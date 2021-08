Minst 21 døde etter flom i Tennessee

utenriks

Flere boliger er ødelagt av flommen, og bilder fra området viser biler som er kastet rundt og revet med av vannmassene.

Minst 21 personer er døde, opplyser sheriff Chris Davis i Humphreys fylke til The Tennessean. Davis sier at mellom 25 og 30 personer fortsatt er savnet, mens nødetatene opplyser om 51 savnede.

Myndighetene frykter at dødstallene vil stige.

Ordfører Wallace Fazier i byen Waverly sier at det både er spedbarn og eldre blant de døde. To småbarn som ble dratt ut av armene til faren av flomvannet skal også være døde, ifølge overlevende familiemedlemmer.

Enorme regnmengder

Meteorolog Krissy Hurley i USAs værtjeneste NWS sier til lokale medier at området har fått rundt 20–25 prosent av den gjennomsnittlige årlige regnmengden i løpet av én morgen.

Byer i Humphrey fylke, som Waverly og McEwen står overfor en «katastrofal situasjon», sa hun etter at flommen hadde rammet.

– Folk er fanget i hjemmene sine, og har ingen måte å komme seg ut på.

– Helvete

Ekteparet Cindy og Jimmy Dunn, som bor i Waverly, ble reddet ut fra loftet sitt etter at det ble brukt bulldoser for å nå dem. Cindy sier at de har gått gjennom «helvete».

Til The Tennessean sier hun at ektemannen vekket henne lørdag og sa at vannmengdene hadde dyttet bilen hennes ut i bakgården. Etter hvert steg vannet i huset deres opp til minst 1,8 meter, og de ble tvunget opp på loftet.

Huset til ekteparet og naboene «er borte», ifølge Dunn.

Det er utstedt farevarsel for styrtflod i deler av fylkene Dickson, Houston, Montgomery og Stewart.

(©NTB)