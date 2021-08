Stjernespekket koronakonsert i New York stanset på grunn av uvær

utenriks

Den såkalte Homecoming-konserten i Central Park var ment som en feiring av at koronapandemien er på hell og at livet i New York igjen kan vende tilbake til det normale.

– På grunn av at det er kraftig uvær på vei, må alle som deltar på arrangementet rolig ta seg til nærmeste utgang, heter det i en uttalelse fra New York-politiet.

Uværet kan ha sammenheng med orkanen Henri, som er på vei mot USAs nordøstkyst.

Arrangementet ble stanset mens Barry Manilow sang hitlåten «Can't Smile Without You», viser TV-bilder fra CNN, publisert på Twitter. Det er uklart om hele arrangementet er avlyst, eller om konserten vil starte opp igjen. På Twitter-kontoen til Central Park omtales det som en «pause».

Artister som Jennifer Hudson, Carlos Santana, LL Cool J, Andrea Bocelli, Barry Manilow, Wyclef Jean, Elvis Costello, Cynthia Erivo og Patti Smith skulle også stå på scenen, sistnevnte i duett med Bruce Springsteen.

Rundt 54 prosent av New Yorks innbyggere er nå fullvaksinert, og smittespredningen er tidoblet siden juni. Da ble det registrert under 200 nye smittetilfeller daglig, nå er tallet nærmere 2.000 i byen med over 8 millioner innbyggere.

Koronapandemien har krevd nærmere 55.000 liv i New York, noe som tilsvarer 280 per 100.000 innbyggere. Antallet i Norge er til sammenligning 15.

