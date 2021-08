utenriks

Tidligere har praksisen vært at lærere i den offentlige skolen enten måtte ta vaksine eller ta koronatest hver uke.

Men mandag kunngjorde New Yorks ordfører Bill de Blasio at samtlige 148.000 lærere og andre ansatte ved de offentlige skolene i USAs mest folkerike by må ha tatt minst én vaksinedose innen 27. september.

63 prosent av lærerstanden er allerede vaksinert, ifølge tall fra byens helsemyndigheter. Det tallet inkluderer ikke personer som har fått vaksine utenbys.

(©NTB)