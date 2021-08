Svikt i forsyningskjeder svekker veksten i Storbritannia

utenriks

Den såkalte Purchasing managers' index (PMI) faller til 55,3 poeng, det laveste nivået på tre måneder. I juli var verdien 59,2, så den nye undersøkelsen viser et markant fall. En verdi på over 50 betyr likevel at det fortsatt er vekst.

– Den unormalt kraftige oppbremsingen i august er en klar advarsel om at det høye vekstnivået vi har sett tidligere i sommer, ikke lar seg opprettholde, sier Duncan Brock, lederen for Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS), som sammen med IHS Markit står bak undersøkelsen.

– Økningen i produksjon var den langsomste på seks måneder, og årsaken er den verste knappheten på arbeidskraft og materiell vi har sett så langt, sier han.

(©NTB)