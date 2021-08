USA hentet 16 amerikanere til flyplassen i Kabul med helikopter

utenriks

Tjenestemennene vil ikke si hvor de 16 ble hentet, utover at det var cirka to timer med helikopter fra flyplassen i Kabul.

Slike redningsoperasjoner utenfor flyplassen må godkjennes av en firestjerners general eller høyere.

Det ble først meldt om slike operasjoner utenfor flyplassen fredag, men lite blir sagt om dem fra militært hold av sikkerhetsgrunner. President Joe Biden er opptatt av å unngå en «Black Hawk Down»-situasjon, der et helikopter skytes ned eller tvinges til å lande.

Søndag ble det meldt at trusler fra IS har tvunget USAs militære til å utarbeide nye planer for hente folk til flyplassen.

I forrige uke opplyste Pentagon offisielt at 169 amerikanere ble plukket opp av tre helikoptre rett utenfor muren rundt flyplassen. Et annet helikopter hentet en gruppe afghanere.

