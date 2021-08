Forsvaret: Det norske feltsykehuset i Kabul legges ned innen 31. august

utenriks

Etter planen skulle sykehuset bli stående i Kabul etter at de internasjonale styrkene hadde forlatt Afghanistan, men forutsetningene er de siste dagene endret etter at Taliban har satt 31. august som absolutt siste frist for all militær tilstedeværelse i landet.

Dette innebærer at også sikringen av sykehuset, som står på den militære delen av flyplassen, vil forsvinne.

– Vi gikk inn i Afghanistan sammen med våre allierte, og vi forlater også landet sammen med våre allierte, sier Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NTB.

I forrige uke uttalte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB at feltsykehuset, som har stått under beskyttelse av amerikanske, britiske og tyrkiske styrker, etter planen skulle forbli på flyplassen til det kunne erstattes av et tilsvarende sivilt tilbud.