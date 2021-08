Tysk økonomi vokser igjen – men sliter med underskudd

utenriks

Tall fra det tyske statistikkbyrået, som ble offentlig tirsdag, viser at Tysklands brutto nasjonalprodukt (BNP) vokste 1,6 prosent mer andre kvartal, sammenlignet med samme kvartal i fjor. På forhånd var det ventet at veksten ville ligge på 1,5 prosent.

Rapporten anslår imidlertid at den tyske staten også brukte betydelig mer penger enn den fikk inn. Byrået melder at det offentlige underskuddet for første halvår var 4,7 prosent av BNP.

Dette blir det høyeste statlige underskuddet over en seksmånedersperiode siden gjenforeningen av Tyskland i 1990.

