38.000 drevet på flukt fra kamper i Syria

utenriks

Daraa, som ligger sør i Syria nær grensen mot Israel og Jordan, ble gjenerobret av det syriske regimet i 2018, men har de siste ukene vært åsted for nye kamper etter at regjeringsstyrkene strammet grepet om bydelen Daraa al-Balad, et område sør i provinshovedstaden. Bydelen regnes som et tilholdssted for tidligere opprørskjempere.

FNs koordineringskontor for humanitær bistand (OCHA) sier det er registrert 38.600 internt fordrevne i og rundt Daraa, de fleste av dem fra Daraa al-Balad.

– Tallene inkluderer nesten 15.000 kvinner over 3.200 menn og eldre og over 20.400 barn, opplyser OCHA.

Siden slutten av juli har det vært trefninger og bruk av artilleri i det som er den største trusselen så langt mot en våpenhvile fremforhandlet av Russland. Den ga kontrollen til regjeringsstyrkene, men tillot opprørerne å bli værende i enkelte område.

Russland har støttet nye våpenhvilesamtaler etter at kampene har blusset opp, men så langt har det vært liten fremdrift. Regjeringsstyrkene har trappet opp sin offensiv for å drive ut de gjenværende opprørerne fra Daraa al-Balad.

