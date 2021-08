Tyskland: Taliban godtar at afghanere forlater landet etter fristen

utenriks

Tysklands ambassadør til Afghanistan, Markus Potzel, skriver på Twitter at han har snakket med Taliban-forhandleren Sher Mohammad Abbas Stanikzai.

Stanikzai har forsikret at afghanere med nødvendige dokumenter kan forlate landet med kommersielle flygninger etter 31. august.

Tidligere har Taliban sagt at evakueringen av afghanere må opphøre denne datoen, i tråd med en avtale med USA.

Europeisk press

Evakueringen har så langt vært helt avhengig av at amerikanske soldater har ansvar for drift og sikkerhet ved flyplassen i Kabul.

Både Norge og andre europeiske land har forsøkt å presse USA til å forlenge evakueringsfristen. Grunnen er at det neppe er nok tid igjen til å hente ut alle som ønsker å dra og som frykter de er i livsfare i Afghanistan etter at Taliban grep makten.

Men president Joe Biden gjentok tirsdag at han ønsker å hente hjem de siste amerikanske soldatene som planlagt 31. august.

Taliban-forhandler Stanikzai holder tilsynelatende muligheten åpen for at afghanere kan reise ut av landet også etter at de vestlige soldatene har reist hjem. Hvor enkelt dette vil være, og nøyaktig hva slags dokumenter de reisende må framvise, er imidlertid ikke kjent.

Merkel: – Jobber intenst

Tysklands statsminister Angela Merkel sa onsdag at hun håper å kunne hjelpe afghanere som ønsker å forlate Afghanistan også etter 31. august.

I den tyske nasjonalforsamlingen sa Merkel at ulike muligheter vurderes og at tyske myndigheter «jobber intenst på alle nivåer». Hun pekte på den sivile driften av flyplassen i Kabul som én mulighet.

Også utenriksminister Heiko Maas håper en slik løsning er gjennomførbar. Han har sagt at Tyskland vil forsøke å fly folk ut fra den sivile delen av flyplassen etter månedsskiftet.

Norge har så langt evakuert 652 personer fra Kabul til Oslo. Blant dem er det norske borgere, personer med oppholdstillatelse og afghanere med behov for beskyttelse.

Fortsatt er det mange norske borgere i Afghanistan. Utenriksdepartementet har ikke kunnet gi noen garanti for at de vil klare å hjelpe alle nordmenn som ønsker å reise hjem.