utenriks

To eksplosjoner rett utenfor Kabuls flyplass torsdag og på et hotell like ved har antakelig kostet flere titalls personer livet og såret mange.

Torsdag kveld melder nyhetsbyrået AFPs journalister som er i Kabul, om at de har hørt en ny, stor eksplosjon i byen. Det er ikke kjent hva eksplosjonen skyldes eller hvor den skjedde.