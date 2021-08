Amerikanere og briter bes om å holde seg unna flyplassen i Kabul

utenriks

– Det er vedvarende og høy fare for terrorangrep. Ikke reis til Hamid Karzai internasjonale lufthavn. Dersom du er i nærheten av flyplassen, trekke deg unna til et trygt sted og vent på råd, heter det i et oppdatert reiseråd fra det britiske utenriksdepartementet. De sier også at kjøreturen ut til flyplassen er svært farlig og viser til påstander om at folk er blitt mishandlet på vei til flyplassen.

Ifølge The Guardian er det særlig frykt for et mulig selvmordsangrep fra en IS-gruppe, som er en fiende av Taliban.

Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sa søndag at gruppen utgjør en reell, akutt og vedvarende fare. Natt til torsdag utestedet også USAs utenriksdepartement en advarsel. Amerikanske borgere som befinner seg ved portene inn til flyplassen, bes forlate området umiddelbart.

De blir også bedt om å la være å dra til flyplassen, med mindre de får direkte beskjed om noen annet fra amerikanske tjenestemenn.

(©NTB)