Angriperne i Kabul slo til der trengselen var størst

utenriks

USAs forsvarsdepartement Pentagon la torsdag kveld skylden på IS, og varslet gjengjeldelse. IS tok kort tid etter på seg skylda, og ifølge flere medier truer de med nye angrep. Det sier Pentagon også at det er fare for.

Sent torsdag kveld kom det meldinger om nye eksplosjoner i Kabul.

Angrepet ved flyplassen skjedde midt i den desperate folkemengden utenfor inngangsporten. Først angrep en selvmordsbomber ved Abbey-porten der det gjøres en sikkerhetssjekk, så smalt det på et hotell like ved. Det ble også løsnet skudd.

Tilbake lå det som så ut som hundrevis av personer skadd og lemlestet. Andre flyktet fra stedet de hadde flyktet til i håp om å komme seg ut.

Over 70 drept

Helt siden Kabul falt til Taliban 15. august, har det samlet seg folkemengder på tusenvis der. Dødstallene spriker, men det virker klart at et tosifret antall mennesker mistet livet.

Ifølge en høytstående afghansk tjenestemann Wall Street Journal har snakket med, ble minst 60 afghanere drept. BBC og AP har fått det samme tallet opplyst.

I tillegg bekrefter USA at tolv soldater, en av dem en sanitetssoldat, er drept. Flere amerikanere er såret.

UD: Flyplassen er stengt

Det har ikke kommet meldinger om at noen norske borgere er rammet, og Forsvarets feltsykehus på flyplassen var i full drift torsdag kveld.

– Vi behandler pasienter fortløpende, og amerikanerne setter veldig stor pris på at vi er operative nå, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.

Etter bombene sendte norske myndigheter ut melding til nordmenn i Afghanistan om at de ikke lenger kan få hjelp til å komme seg ut nå som flyplassportene er stengt.

Et norsk fly som fikk tatt av fra flyplassen torsdag ettermiddag, landet på kvelden i Georgia med 120 personer med norsk tilknytning om bord.

– Selvmordsangrep

Taliban har sluttet seg til vestlige land som fordømmer angrepet. Taliban hevder USA hadde ansvaret for sikkerheten utenfor flyplassen.

– Det islamske emiratet fordømmer på det sterkeste bombingen av sivile på Kabul flyplass, som skjedde i et område der amerikanske styrker er ansvarlige for sikkerheten, skriver talsmann Zabihullah Mujahid på Twitter.

Vestlige kilder opplyser at det er Taliban som hadde ansvaret for sikkerheten der. Statsminister Erna Solberg ville ikke svare på hvem som var ansvarlig for sikkerheten.

Solberg sier at i en så kaotisk situasjon som det har vært utenfor flyplassen, kan ingen garantere sikkerheten.

– Det blir nesten diskusjonen om hvem som har ansvaret for et hull i gjerdet, om det er dem på innsiden eller yttersiden av gjerdet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Midt i folkemengden

Bilder fra stedet formidlet av afghanske Tolo News viser sårede som fraktes vekk i trillebårer, afghanere med blodige klær som går forvirret omkring og ambulanser som frakter de hardest sårede til sykehus.

En afghansk mann som befant seg i utkanten av folkemengden da den første bomben gikk av, sier at eksplosjonen skjedde midt i mengden av flere tusen mennesker.

Det underbygges av et annet øyevitne, som sier til Wall Street Journal at mange lemlestede mennesker ble hjulpet vekk fra stedet.

Tolk: Jente døde i armene mine

En mann som har jobbet som tolk for USA i Afghanistan sier at en liten jente døde i armene hans etter eksplosjonen.

Mannen, som er anonymisert av CBS, forteller at han var en av mange som hadde samlet seg utenfor inngangsporten til Kabuls flyplass torsdag. Da ble eksplosjonene utløst.

– Jeg ville komme meg på et fly og komme meg ut. Det var så mange mennesker der. Jeg så mange bli skadd og mange som lå på bakken. Jeg så en liten jente, og plukket henne opp for å ta henne med meg til sykehuset. Jeg tok henne med til sykehuset, men hun døde i armene mine. Det er hjerteskjærende. Hele landet faller sammen, sier mannen.

– Terrorangrep

Et øyevitne NRK har snakket med forteller at det lå minst 30 livløse personer utenfor Abbey-porten, og at minst 50 mennesker var såret.

Etter angrepet sitter europeiske og amerikanske ledere i krisemøter. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kaller det et terrorangrep.

– Jeg fordømmer på det sterkeste det grusomme terrorangrepet utenfor Kabuls flyplass. Mine tanker er med de berørte og deres nærmeste. Vår prioritet fortsetter å være evakueringen av så mange som mulig så fort som mulig, skriver Stoltenberg på Twitter.

Ble advart

I forkant av hendelsen kom det advarsler om at flyplassen kunne være mål for et angrep.

Tidligere torsdag ba Utenriksdepartementet alle norske borgere i Afghanistan om å holde seg unna, mens Taliban hevdet det ikke var fare for et angrep.

Til tross for advarslene var det likevel mange som hadde samlet seg utenfor også torsdag. Tidligere på dagen brukte Taliban vannkanoner for å oppløse folkemengden, og det ble også brukt tåregass, skriver AP.

Nadia Saadat, en afghaner på 27 år, var sammen med sin to år gamle datter en av dem som hadde samlet seg utenfor porten. Hun sier de ikke har noe annet valg enn å prøve å flykte.

Det ble hørt skudd i nærheten da AP snakket med henne.

– Det er anarki her på grunn av den enorme folkemengden, sa Sadat.