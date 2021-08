Dødsdom etter kirkemassakre i South Carolina blir stående

utenriks

– Han drepte afrikanskamerikanere i kirken deres, mens de var der for å lese Bibelen og be. De ønsket ham velkommen. Han slaktet dem. Det gjorde han med et eksplisitt mål om ikke bare å terrorisere de direkte ofrene, men alle som var som dem og som fikk høre om massedrapet, heter det i kjennelsen.

Roof var 21 da han begikk de rasistisk motiverte drapene. Selv om dommen mot ham blir stående etter ankebehandlingen, er det lite trolig at Roof – som i dag er 27 – blir henrettet med det første. President Joe Biden beordret i juli en pause i føderale henrettelser.

