Ny smitterekord i Australia – over 1.000 tilfeller på ett døgn

utenriks

Delstaten der landets største by, Sydney, ligger, preges av et smitteutbrudd som startet i juni. Torsdag opplyser myndighetene at det er registrert 1.029 tilfeller de siste 24 timene. Til sammen er over 15.000 smittet i utbruddet, som har ført til nye nedstenginger og reiserestriksjoner sørøst i Australia.

I nabodelstaten Victoria har 80 personer fått påvist smitte det siste døgnet.

Til tross for den økende smitten, som i stor grad skyldes deltavarianten av koronaviruset, har statsministeren i New South Wales varslet enkelte lettelser i de strenge restriksjonene fra 15. september. Da kan opptil fem fullvaksinerte være sammen utendørs.

– Det var det valget som både ivaretar folks mentale helse og velferd og samtidig begrenser risikoen, sier Gladys Berejiklian.

