Tegnell avviser å gi svenskene en tredje vaksine nå

utenriks

Politikere i Stockholm har tatt til orde for at deler av befolkningen får en tredje vaksinedose innen kort tid, men ifølge Tegnell er det for tidlig.

På nåværende tidspunkt er det mye viktigere å vaksinere dem som ennå ikke har fått noen vaksine, understreker han.

– I Sverige ser vi ingen økning i andelen som blir smittet selv om de er vaksinert. De tilfellene ligger konstant på et meget lavt nivå, sier Tegnell til Dagens Nyheter.

Tegnell viser til at både Verdens helseorganisasjon (WHO) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har samme holdning.

Det eneste unntaket er muligens Israel, som kom i gang med massevaksineringen svært tidlig.

(©NTB)