Wall Street Journal: Fire amerikanske soldater drept i bombeangrepet i Kabul

utenriks

Ifølge kilden har USAs ambassadør i Kabul orientert staben om at fire soldater ble drept i angrepet, skriver avisa. Minst tre soldater skal være såret i angrepet.

Wall Street Journals korrespondent i Tyskland, Bojan Pancevski, skriver på Twitter at et tysk ambulansefly bidrar i jobben med å behandle sårede amerikanske soldater.

Det gikk av to eksplosjoner ved inngangsporten til flyplassen der flere tusen hadde samlet seg og ved et hotell like ved. Det skal dreie seg om selvmordsangrep, opplyser flere kilder.

Det er meldt om mange dødsfall etter eksplosjonene, som ifølge vitner skjedde midt i folkemengden som var samlet utenfor flyplassen.