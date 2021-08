Foreldre i Florida fikk medhold i retten – skoler kan innføre påbud om munnbind

utenriks

Domstolen i Leon fylke gir medhold til en gruppe foreldre som gikk til søksmål mot guvernørens beslutning. DeSantis mente det bare skulle være foreldrene som kunne bestemme om barna skulle bruke munnbind på skolen.

Ordren fra DeSantis har ikke juridisk gyldighet, slo dommer John C. Cooper fast.

Saken ble behandlet over tre dager. Minst ti lokale skolestyrer hadde besluttet å trosse guvernørens ordre og innføre påbud om munnbind for elevene, uten at foreldrene fikk mulighet til å si nei.

Cooper vurderer i dommen en ny lov i Florida der foreldrene gis økt autoritet i helsespørsmål som vedrører barna. Han understreker at det er et unntak for bestemmelser som er nødvendig for å beskytte folkehelsa og er rimelige og begrensede i omfang. Et skolestyres beslutning om å kreve munnbind, faller innenfor unntaket, mener dommeren.

Han viser også til tidligere avgjørelser i delstatens høyesterett. Voksne har rett til å drikke alkohol, men ikke til å kjøre bil i påvirket tilstand. Det er ytringsfrihet, men ingen rett til å plage eller true andre, påpeker Cooper.

Den nordøstlige delen av Florida opplever stor smittespredning, og sykehusene er nå i ferd med å fylles opp av koronasyke. Det er totalt registrert omkring 3,2 millioner smittede, og over 43.600 dødsfall i delstaten kan knyttes til covid-19.

(©NTB)