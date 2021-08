USA: Taliban ønsker amerikansk representasjon i Kabul

utenriks

De amerikanske kildene sier at Taliban ønsker at land holder ambassadene åpne etter maktovertakelsen.

De gjenværende amerikanske diplomatene i Afghanistan oppholder seg nå på flyplassen i Kabul, der amerikanske styrker fortsatt har kontroll. Innen tirsdag skal imidlertid de amerikanske styrkene trekke seg ut, og både Taliban og USAs president Joe Biden har avvist at en forlengelse av fristen er aktuelt.

Bestemmer Bidens regjering seg for å beholde diplomater i Afghanistan, vil det ikke være soldater på plass for å beskytte dem. USA er også langt unna en eventuell anerkjennelse av en Taliban-drevet regjering, og muligheten for fortsatt amerikansk representasjon er derfor uviss.

