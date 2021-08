utenriks

Biden skriver at han tidlig lørdag har hatt møte med sikkerhetsrådgivere og militære ledere. Tema for møtet var blant annet droneangrepet i Afghanistan der to IS-ledere skal ha blitt drept, som svar på angrepet ved flyplassporten torsdag der over 180 ble drept, blant dem 13 amerikanske soldater.

– Dette angrepet blir ikke det siste. Vi vil fortsette jakten på enhver som var involvert i det grufulle angrepet terrorangrepet og stille dem til ansvar, skriver han.

