Danske sykepleiere demotivert etter streik

– Det gjør meg sint at vi blir kalt helter, uunnværlige og ryggraden i helsevesenet, mens man samtidig ikke vil betale oss ordentlig, sier Marlene Freja Petersen.

Hun og kollegene vender mandag tilbake til Hvidovre Hospital etter ti uker med streik. Denne uken grep regjeringen inn, og resultatet ble på 5 prosents lønnsøkning over tre år.

Ifølge professor i helseøkonomi ved Syddansk Universitet, Jes Søgaard, må det overtid til for å innhente alle de utsatte operasjonene og behandlingene. Uten overtid vil det ta 7,6 år å innhente etterslepet, ifølge Sundhetsstyrelsen.

Jes Søgaard tror sykepleierne får problemer med å nekte overtidsarbeid når de først er tilbake på jobb ettersom mange da vil bli mest opptatt av pasientenes ve og vel.

– Det jeg er mest bekymret for, er ikke ett eller to år framover, men om ti til tolv år. Da tror jeg man må regne med at sykepleierne begynner å sive fra jobben fordi det er så hardt, og fordi de føler seg underbetalt, sier han.

– Og så vil vi om ti til tolv år stå med en kronisk mangel på sykepleiere, og det vil være meget problematisk, sier Søgaard.

