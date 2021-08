India har vaksinert 10 millioner på én dag

utenriks

Vaksinerekorden ble satt fredag, og statsminister Narendra Modi hyller både de som lar seg vaksinere, og de som sørger for at folk blir vaksinert.

Indiske myndigheter har tidligere fått hard kritikk for håndteringen av pandemien under det store utbruddet i april og mai, da over 200.000 mennesker døde.

Nå har smitten igjen begynt å stige, spesielt i delstaten Kerala sør i landet.

Lørdag ble det registrert 46.000 nye smittetilfeller og over 500 koronarelaterte dødsfall i løpet av siste døgn. Smittetallet var det høyeste på to måneder.

Kun 15 prosent av Indias voksne befolkning er fullvaksinert så langt.

