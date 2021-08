utenriks

Blant dem som lørdag protesterte utenfor New Kabul Bank var mange offentlig ansatte som krever å få utbetalt lønn, som de sier de ikke har fått på oppimot et halvt år.

Selv om bankene åpnet opp igjen for tre dager siden etter at Taliban inntok Kabul, sier de at ingen av dem har fått ta ut lønn.

Minibankene virker igjen, men på grunn av mangel på kontanter i bankene, får ingen ta ut mer enn 200 dollar i døgnet. Dermed danner det seg lange køer.

(©NTB)