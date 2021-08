Fire tiltalt for voldtekt og drap på niåring i India

utenriks

Saken har ført til en rekke demonstrasjoner i den indiske hovedstaden.

Jenta skal ha blitt voldtatt og drept etter at hun gikk til et krematorium for å hente vann 1. august. Alle mennene ble pågrepet i begynnelsen av august, og de risikerer dødsstraff hvis de blir kjent skyldige.

Jenta var dalit, gruppen av mennesker som i det indiske kastesystemet er stemplet som «kasteløse». Saken har derfor også skapt oppmerksomhet om den nedverdigende behandlingen denne gruppen ofte blir utsatt for.

Diskrimineringen har blitt verre under koronapandemien, mener aktivister.

