Japan har oppdaget forurensing i enda et parti med Moderna-vaksiner

Beskjeden kommer dagen etter at Japans helsedepartement opplyste at de har startet en granskning av to dødsfall blant personer som er blitt vaksinert med et annet parti Moderna-vaksiner som viste seg å være forurenset.

Det er ikke klart hvorfor de to mennene på 30 og 38 år døde, og om dødsårsaken kan knyttes til vaksineringen.

I Okinawa-regionen sør i Japan opplyser myndighetene søndag at vaksineringen er satt delvis på vent.

– Vi innstiller bruken av Modernas covid-19-vaksiner siden fremmede stoffer ble oppdaget i noen av dem, skriver de i en uttalelse.

